России приготовили голод и войну

СЕРГЕЙ САВЧУК С благословенного Запада вновь приходят новости, прочитав которые, наши сограждане периода распада СССР, когда про жизнь «там» ходили самые фантастические сказки, недоверчиво протерли бы глаза и уши.
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