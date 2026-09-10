В Туле ограничили движение и скорость электросамокатов

В Туле ввели ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч на проспекте Ленина, улице Советской, Ложевой, Кирова, Металлургов и Первомайской.
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