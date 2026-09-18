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Пронедра

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Причины, почему молоко по скидке становится опасным

Причины, почему молоко по скидке становится опасным

Опасное молоко, которое не нужно брать даже по акции. За низкой ценой часто прячется фальсификат с пальмовым маслом и токсичный меламин для почек.

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