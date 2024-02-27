Аспирант Иркутского политеха разрабатывает хоккейный мяч повышенной прочности

В стенах ИРНИТУ аспирант Георгий Михайловский трудится над усовершенствованием хоккейного мяча с благородной целью: сделать его более долговечным и в то же время сократить расходы университета на закупку инвентаря для своей команды, сообщили в пресс-службе вуза.
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