Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тяпка Футюха

Тяпка Футюха

 masiax     Поздравляю всех с Новым Годом!Желаю в Новом Году – большого Счастья, Успехов, Материальных Благ, Здоровья и всяческих Радостей!Мне тут много раз напомнили, что от меня ждут Прогнозов и предсказаний, однако увы – я в узких кругах (.

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