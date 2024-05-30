Мажилис парламента Казахстана ратифицировал межправительственное соглашение с Китаем по развитию Транскаспийского маршрута

Астана, 29 мая /Синьхуа/ -- Депутаты Мажилиса /нижняя палата/ парламента Казахстана на пленарном заседании в среду ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Китая по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.
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