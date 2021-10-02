«Ледниковый период»: все участники сезона 2021

Сегодня, 2 октября, стартует новый сезон развлекательного шоу «Ледниковый период». Список участников проекта: Екатерина Боброва — Макар Запорожский Ксения Бородина — Дмитрий Соловьев Татьяна Волосожар — Федор Федотов Оксана Домнина — Кирилл Зайцев Наталья Забияко — Никита Пресняков Дарья Мельникова — Максим Маринин Евгения Медведева — Даня Милохин Агата Муцениеце — Александр Энберт Аделина Сотникова Анна Старшенбаум — Роман Костомаров Янина Студилина — Виталий Новиков Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников Яна Хохлова — Гела Месхи Аглая Шиловская — Максим Шабалин.
Свежие комментарии