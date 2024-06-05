Вчера 106K прочитали Вчера в своем Телеграм-канале Адам Делимханов разместил пост на тему никабов-хиджабов и внесенного вице-спикером Государственной Думы Владиславом Даванковым Законопроекта, дающего школам право запрещать любую религиозную одежду в своих стенах.
Ответ Адаму Делимханову на угрозы вице-спикеру Госдумы из-за никабов-хиджабов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
ТАК ПОСАДИ СВОЮ ЖЕНЩИНУ НА КОРОТКИЙ ПОВОДОК, БЕЗ ПРАВА ВЫХОДА ИЗ КЛЕТКИ. И ЛЮБУЙСЯ. ЭТОГО ПРАВА У ТЕБЯ НИКТО НЕ ОТНИМАЕТ, НО В ОБЩЕСТВЕ ВСЕ РАВНЫ И ПОДЧИНЯЮТСЯ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНАМ СТРАНЫ И КОНСТИТУЦИИ.
Ответить
9 час.
Виктор
никакие никабы и прочие причандалы у нас в России не нужны. Под этими масками могут скрываться террористы. Те кто живёт в России должен соблюдать законы государства , где он проживает. А дома у себя, пусть они ходят как хотят
Ответить
6 час.
sylpfide sylpfide
Автор статьи все написала правильно. И я думаю что с ней многие согласятся. Россия многонациональное светское государство и религия отделена от государства. И навязывание одной из религий своих правил и своей атрибутики всему остальному населению страны неприемлемо. Соблюдайте свое правила в своих мечетях, одевайтесь как хотите, но всему остальному населению страны это не приемлемо и неприятно.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии