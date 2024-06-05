Ответ Адаму Делимханову на угрозы вице-спикеру Госдумы из-за никабов-хиджабов

N Nata ТАК ПОСАДИ СВОЮ ЖЕНЩИНУ НА КОРОТКИЙ ПОВОДОК, БЕЗ ПРАВА ВЫХОДА ИЗ КЛЕТКИ. И ЛЮБУЙСЯ. ЭТОГО ПРАВА У ТЕБЯ НИКТО НЕ ОТНИМАЕТ, НО В ОБЩЕСТВЕ ВСЕ РАВНЫ И ПОДЧИНЯЮТСЯ ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНАМ СТРАНЫ И КОНСТИТУЦИИ.

Виктор никакие никабы и прочие причандалы у нас в России не нужны. Под этими масками могут скрываться террористы. Те кто живёт в России должен соблюдать законы государства , где он проживает. А дома у себя, пусть они ходят как хотят