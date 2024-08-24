В Госдуму планируют внести инициативу о выдворении из РФ мигрантов с судимостью

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева сообщила, что на следующей неделе в ГД будет внесена инициатива о выдворении из России всех мигрантов, которые имели судимость.
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