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В Госдуму планируют внести инициативу о выдворении из РФ мигрантов с судимостью

В Госдуму планируют внести инициативу о выдворении из РФ мигрантов с судимостью

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Заместитель председателя Госдумы по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева сообщила, что на следующей неделе в ГД будет внесена инициатива о выдворении из России всех мигрантов, которые имели судимость.

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