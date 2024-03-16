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Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрыт, заявил Лавров

Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя навсегда закрыт, заявил Лавров

16 марта исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией Вопрос принадлежности Крыма и Севастополю закрыт навсегда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к 10-летию "Крымской весны".

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