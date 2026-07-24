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Царьград

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Бастрыкин назвал игровые платформы ресурсом для вербовки детей

Бастрыкин назвал игровые платформы ресурсом для вербовки детей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что игровые платформы стали местом для вербовки детей.

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