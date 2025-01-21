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Закон и Порядок

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  • Дмитрий Бакланов
    Какая разница в том, как звать провокатора, который выведет народ на площадь устраивать майдан?"У нас получилось...
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Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны

Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны

Артист не только с треском разнес некоторых представителей нынешнего шоу-бизнеса, но и разоблачил лживые стереотипы, распространяемые ими же, о том, что молодое поколение чурается патриотизма и традиционных ценностей.

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