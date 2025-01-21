Слова Розенбаума стали болью для звёзд шоубиза: Полетели короны

Артист не только с треском разнес некоторых представителей нынешнего шоу-бизнеса, но и разоблачил лживые стереотипы, распространяемые ими же, о том, что молодое поколение чурается патриотизма и традиционных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Забыла, где находится эта чиновница--" стрелки собирает". А губернатор в курсе?
- Жёсткий "козырь" Белоусова на Курщине: Сумы превратились в кладбище. Уничтожено 2500 элитных боевиков. Курское вторжение "обезглавлено"
- Правда генерала Попова. Шойгу и Герасимов были в ярости? Уголовное дело становится всё более странным
Свежие комментарии