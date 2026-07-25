Судя по всему, дальнобойные санкции хуситов начали работать. саудовский НПЗ в Джазане на берегу Красного моря активно горит.
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Судя по всему, дальнобойные санкции хуситов начали работать. саудовский НПЗ в Джазане на берегу Красного моря активно горит.
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