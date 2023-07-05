Пронедра

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • реванш
    Вот к чему приводят игры "доброй воли"!...В России допустил...
  • Валерий Ворожищев
    Пригожин перебрал мнение о себе!Последний концерт...
  • valeriy
    может пора государству нишу бензина вернуть себе...Как изменятся цен...

Магнитный шторм в июле: какой силы будут возмущения из-за аномальной активности Солнца

Магнитный шторм в июле: какой силы будут возмущения из-за аномальной активности Солнца

Магнитный шторм в июле: какой силы будут возмущения из-за аномальной активности Солнца Евгения КомароваВ июле 2023 года жители России могут столкнуться с неблагоприятным явлением — геомагнитными бурями, вызванными повышенной активностью солнца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх