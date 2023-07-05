Магнитный шторм в июле: какой силы будут возмущения из-за аномальной активности Солнца Евгения КомароваВ июле 2023 года жители России могут столкнуться с неблагоприятным явлением — геомагнитными бурями, вызванными повышенной активностью солнца.
Магнитный шторм в июле: какой силы будут возмущения из-за аномальной активности Солнца Евгения КомароваВ июле 2023 года жители России могут столкнуться с неблагоприятным явлением — геомагнитными бурями, вызванными повышенной активностью солнца.
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