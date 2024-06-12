Названа самая больная нация в Европе

"По сравнению с другими странами мы самое больное общество. В Польше так называемая продолжительность здоровой жизни увеличивается очень слабо", – говорит национальный консультант в области гериатрии, руководитель Клиники гериатрии Национального института гериатрии, ревматологии и реабилитации в Варшаве профессор Томаш Тарговский (Tomasz Targowski).