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Культуромания

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Российский этнографический музей выпустил двухтомник о народном костюме

Российский этнографический музей выпустил двухтомник о народном костюме

В открытую продажу поступил двухтомник «Народный костюм в музее: систематизация, методика описания, терминология», состоящий из книги I «Костюм» и книги II «Украшения».

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