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FT: США требуют от Киева не наносить удары по энергетической инфраструктуре России

FT: США требуют от Киева не наносить удары по энергетической инфраструктуре России

Вашингтон требует от Киева не наносить удары по энергетической инфраструктуре России, поскольку удары дроном по предприятиям энергосектора РФ повлекут за собой рост мировых цен на нефть, пишет Financial Times.

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