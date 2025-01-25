Украина для Трампа является слагаемым внутриполитической борьбы — политолог

Президент США Дональд Трамп будет продавливать заключения перемирия между Россией и Украиной, заявил директор Таврического информационного аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий 25 января в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
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