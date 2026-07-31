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Александр Медведев: «Вина тренеров, что Фрэйзер и Мун не смогли приносить команде тот вклад, на который способны»

« Зенит » лишился ядра задней линии этим летом. Команда рассталась с Трентом Фрэйзером и Ксавьером Муном .

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