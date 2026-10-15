Приговор Киеву: «Путин и Трамп решили совместными усилиями покончить с Зеленским до апреля» «Дизельная сделка», начавшееся отключение Украины от данных космической разведки США и Starlink — лишь первые «ласточки» тайного геополитического плана двух президентов Сергей Ищенко На фото: президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин (слева направо) (Фото: AP/TASS) Мир на все лады продолжает обсуждать причины и перспективы «» между Москвой и Вашингтоном.
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