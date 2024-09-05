Путин рассказал о разрыве между экономиками Китая и США

Российская экономика вышла на четвертое место в мире, а отрыв Китая от США продолжает расти. Об этом в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент России Владимир Путин, трансляция ведется в социальной сети .
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