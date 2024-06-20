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Военные новости ★ спецоперация

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SpaceX намеревается снизить орбиту спутников Starlink для уменьшения задержки

SpaceX намеревается снизить орбиту спутников Starlink для уменьшения задержки Компания SpaceX планирует запуск улучшенных спутников Starlink для дальнейшего сокращения времени задержки интернет-соединения.

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