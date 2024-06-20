SpaceX намеревается снизить орбиту спутников Starlink для уменьшения задержки Компания SpaceX планирует запуск улучшенных спутников Starlink для дальнейшего сокращения времени задержки интернет-соединения.
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SpaceX намеревается снизить орбиту спутников Starlink для уменьшения задержки Компания SpaceX планирует запуск улучшенных спутников Starlink для дальнейшего сокращения времени задержки интернет-соединения.
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