ПВО ВСУ в ночь на субботу не смогла перехватить ни одной ракеты ОТРК «Искандер» Российские войска в ночь на 17 октября нанесли массированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также сотни реактивных и иных беспилотников.
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