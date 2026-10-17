ПВО ВСУ в ночь на субботу не смогла перехватить ни одной ракеты ОТРК «Искандер» Российские войска в ночь на 17 октября нанесли массированный удар по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты, а также сотни реактивных и иных беспилотников.