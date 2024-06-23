Легенды и мифы вокруг советской атомной бомбы 24 июля 1945 г., во время Потсдамской конференции между президентом США Гарри Трумэном и советским лидером Иосифом Сталиным состоялся краткий разговор, который стоил жизни 400 тысячам японцев.