В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.
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