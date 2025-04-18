19 апреля: какой сегодня праздник

19 апреля в России отмечается День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. История вхождения Крыма в состав Российского государства берёт своё начало в 18 веке, когда Россия, вела борьбу за безопасность своих южных (Причерноморских) рубежей с Османской империей.