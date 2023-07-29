Неприятный сюрприз ждёт мигрантов после СВО

М ММ "нам, русским, считает он, надо учитывать национальные традиции азиатских народов, которые в некоторых случаях позволяют излишнюю эмоциональность. И относиться к этому снисходительно." Нам, русским тоже может проявить излишнюю эмоциональность? Если какой-нибудь мигрант тронет моего ребенка, то у меня будет состояние аффекта и я не буду себя контролировать и помнить. что именно я сделал с этим мигрантом. Суд обязан будет учесть состояние аффекта.

Evgenija Palette Нам, русским невыносимо даже СТОЯТЬ РЯДОМ С ЭТИМИ НАГЛЫМИ, ПРЕСТУПНЫМИ ДИКАРЯМИ... ВОН! ВСЕХ, ДО ОДНОГО... Сиди за своим дувалом, и рассуждай, про кого хочешь - и про русских, и про китайцев, и про инопланетян... НО В РОССИИ, чтобы ТВОЕЙ НОГИ НЕ БЫЛО...