Пока наши защитники бьют противника на фронте, мигранты не дают жизни тем, кто остался в тылу. Хулиганства, изнасилования, кражи, надругательства и убийства — количество мигрантских преступлений с каждым днём растёт.
Неприятный сюрприз ждёт мигрантов после СВО
Комментарии
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М
ММ
"нам, русским, считает он, надо учитывать национальные традиции азиатских народов, которые в некоторых случаях позволяют излишнюю эмоциональность. И относиться к этому снисходительно." Нам, русским тоже может проявить излишнюю эмоциональность? Если какой-нибудь мигрант тронет моего ребенка, то у меня будет состояние аффекта и я не буду себя контролировать и помнить. что именно я сделал с этим мигрантом. Суд обязан будет учесть состояние аффекта.
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21 час.
Evgenija Palette
Нам, русским невыносимо даже СТОЯТЬ РЯДОМ С ЭТИМИ НАГЛЫМИ, ПРЕСТУПНЫМИ ДИКАРЯМИ... ВОН! ВСЕХ, ДО ОДНОГО... Сиди за своим дувалом, и рассуждай, про кого хочешь - и про русских, и про китайцев, и про инопланетян... НО В РОССИИ, чтобы ТВОЕЙ НОГИ НЕ БЫЛО...
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19 час.
Галина Малыхина
Нечего ходить в чужой монастырь со своим уставом! Приехали, так живите по законам нашей страны!
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12 час.
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