Чистейший арктический лед из Гренландии отправляют в бары Дубая

Фирма по доставке уверяет, что это «самый чистый лед на Земле» – ему около ста тысяч лет. Стартап-компания Arctic Ice Company, базирующаяся в Нууке, Гренландия, экспортирует лед из арктических ледников прямиком в Дубай.
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