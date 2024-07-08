Более 4 тысяч военных участвуют в международных учениях в Мангистау

В Мангистауской области стартовали региональные международные учения «Бірлестік-2024». В отработке учебно-боевых задач примут участие воинские контингенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
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