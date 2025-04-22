КНДР может помочь России решить острейшую проблему миграции

АС

Анатолий Страшко

Полностью согласен со статьёй. И был очень удивлён, когда несколько лет назад Россия присоединилась к санкциям против КНДР и отправила корейцев, у нас работающих, на родину. Это было неожиданно и похоже на злой умысел внутри страны. Санкции против нас мы не сдержали этим присоединением, а корейцам свинью подложили. Вот сейчас бы выяснить, кто так угодить американцам в нашем МИДе старался, выселяя корейцев. Он не в Израиле случайно? Милонов, вот чем займитесь , а не смешите публику изысканиями чем заняться в Думе.