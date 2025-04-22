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КНДР может помочь России решить острейшую проблему миграции

КНДР может помочь России решить острейшую проблему миграции

КНДР может помочь России решить острейшую проблему миграции. «Российские компании начали привлекать рабочих из КНДР.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Полностью согласен со статьёй. И был очень удивлён, когда несколько лет назад Россия присоединилась к санкциям против КНДР и отправила корейцев, у нас работающих, на родину. Это было неожиданно и похоже на злой умысел внутри страны. Санкции против нас мы не сдержали этим присоединением, а корейцам свинью подложили. Вот сейчас бы выяснить, кто так угодить американцам в нашем МИДе старался, выселяя корейцев. Он не в Израиле случайно? Милонов, вот чем займитесь , а не смешите публику изысканиями чем заняться в Думе.
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