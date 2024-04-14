«Если потребуется, мы вступим в бой»: Генштаб Ирана

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал Мохаммад Багери объявил, что «операция завершена, но Вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности, и, если потребуется, мы вступим в бой».
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