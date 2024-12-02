Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы в Дзержинск

Противник усиливает позиции и задействует дроны.В Дзержинске идут интенсивные боевые действия. ВСУ перебрасывают резервы и задействует беспилотники — FPV и сбросовые, сообщает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём ТГ-канале.
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