В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»

В Москве проводятся следственные действия в отношении сопредседателей и основателей иностранной организации «Депутаты Мирной России», чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной.
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