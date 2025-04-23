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В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»

В Москве прошли следственные мероприятия у учредителей «Депутатов Мирной России»

В Москве проводятся следственные действия в отношении сопредседателей и основателей иностранной организации «Депутаты Мирной России», чья деятельность на территории Российской Федерации признана нежелательной.

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