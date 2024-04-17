ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вме ваши санкциии незаконны,так что соблюдать их нельзя.Всё что основано на вранье незаконно!Россия успешно об...
  • Eduard
    Молодцы! Честные люди мира должны вам помочь!«Если потребуется...
  • Вовладар Даров
    Гнать нужно отовсюду эту пиндосскую сволочь!!!!Арабские монархии...

Путин: Ответный удар Ирана по Израилю — лучший способ наказать агрессора

Путин: Ответный удар Ирана по Израилю — лучший способ наказать агрессора

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ИРИ Ибрагимом Раиси заявил, что «тактичный и мудрый» ответ Ирана на израильскую агрессию против иранского консульства в Сирии был лучшим способом наказать агрессора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх