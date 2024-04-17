Путин: Ответный удар Ирана по Израилю — лучший способ наказать агрессора

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ИРИ Ибрагимом Раиси заявил, что «тактичный и мудрый» ответ Ирана на израильскую агрессию против иранского консульства в Сирии был лучшим способом наказать агрессора.
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