❗️⚡️США одобрили продажу 175 крылатых ракет Tomahawk Block IV / V и сопутствующего оборудования Нидерландам на сумму 2,19 млрд долл.
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❗️⚡️США одобрили продажу 175 крылатых ракет Tomahawk Block IV / V и сопутствующего оборудования Нидерландам на сумму 2,19 млрд долл.