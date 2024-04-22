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Женский монастырь святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска посетил клуб ´Настаўнік´.

Женский монастырь святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска посетил клуб ´Настаўнік´.

17 апреля 2024 года женский монастырь святых Жен-Мироносиц г. Бобруйска посетил клуб ´Настаўнік´.Клуб ´Настаўнік´ состоит из людей, которые работали учителями, заместителями директоров, директорами школ и иных учреждений образования города.

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