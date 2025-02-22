Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
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Дался им этот литий? Есть 3 страны, которые могут завалить им рынок, и еще 2, которые уже активно продают.

Дался им этот литий? Есть 3 страны, которые могут завалить им рынок, и еще 2, которые уже активно продают.

Американцам не повезло с ресурсами. Точнее, не совсем так. Им повезло с сырьем, которое нужно было вчера — в экономике третьего-пятого технологических укладов, когда главным двигателем выступал ДВС, то бишь двигатель внутреннего сгорания, а главным топливом были углеводороды, то бишь нефть и газ.

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Комментарии
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Леонид
Тысячи лет воины на Земле велись либо во имя Бога или ради денег. С Богом в 21 веке уже не так актуально.
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