Дался им этот литий? Есть 3 страны, которые могут завалить им рынок, и еще 2, которые уже активно продают.

Американцам не повезло с ресурсами. Точнее, не совсем так. Им повезло с сырьем, которое нужно было вчера — в экономике третьего-пятого технологических укладов, когда главным двигателем выступал ДВС, то бишь двигатель внутреннего сгорания, а главным топливом были углеводороды, то бишь нефть и газ.