Кирилл Емельянов стал героем скадальной ситуации в самолете. Он летел с соседкой, которая заняла 2,5 места из-за лишнего веса.
«Рядом летела склизкая и потная субстанция»: Емельянов о соседке в самолете
Комментарии
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Алексей Васильев
Я тоже нехуденький (под 150кг, пристегиваться частенько приходится с помощью той удавки, с которой девицы перед стартом отплясывают), но езжу МЫТЫЙ! Перед выходом из дома/гостиницы сполоснуться не проблема. В такси кондей, в аэропорту/на вокзале - тоже. Потеть особо не с чего. Если всё по графику без сумасшедших задержек, то для перелета на самолете на средние расстояния (часов до 5-6 полета) этого достаточно. Для особо потеющих есть антиперспиранты. При пересадке в большинстве аэропортов есть или душ или почасовые гостиницы с нормальными номерами. Да, это денег стоит, но ведь удобно и приятно! В поезде еще проще. Во всех более-менее современных имеется душевая кабинка, куда вполне помещаюсь даже нехуденький я. Проверено в поездах разных типов и разных перевозчиков. Раз или два в сутки почтить ее своим вниманием несложно не не затратно. Так что в этом конфликте я на его стороне. Права окружающих нужно уважать.
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3 д.
Алексей Васильев
Elena Compton
На западе было много дел в судах когда пассажиры отсуживали большие суммы денег потому что им пришлось лететь рядом с большими людьми и это принесло вред здоровью от долгого сдавливания. Поэтому теперь все западные авиакомпании имеют пункты в правилах , которые обязывают таких пассажиров покупать либо несколько мест либо места выше классом. При этом не позволяется оскорблять пассажира больших размеров. Но были случаи , когда само нахождение рядом с такими людьми вызывало неоднозначную реакцию организма (рвоту) и пассажиры делали это именно на них! Это тоже вылилось в судебные иски - но многие суды признали что подавить рвотный рефлекс было невозможно. Так что большие люди очень рискуют находясь в такой близости к людям, у кого рефлексы могут испортить ситуацию. В данном случае актер или кто он там высказал правдиво то, что чувствовал. Ну осуждать за правду - такое себе… мог бы промолчать конечно учитывая что она женщина. Но сколько людей не промолчат? Скольких действительно вырвет на полных? Я не знаю стоит ли высказываться так сильно - ну что полный человек похудеет за час? Нет конечно!!! И на врядли задумается над походом в спортзал или к врачу . Хотя были случаи что именно поток оскорблений оказался тем волшебным пенделем…
Ну, для физиологически обусловленного рвотного рефлекса нужна не просто пышная фигура, а фигура, которою долго не мыли. И это тот самый случай, когда окружающих не должны интересовать проблемы неумытого человека.
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3 д.
Андрей Гробовенко
Геннадий Д
И чем это отличается от того что он это заявив вытерпев эту соседку?
Отчасти ничем, если будет молчать или просто хамить. Можно отказаться от полёта, а это очень геморройная процедура для авиакомпании и службы безопасности аэропорта. Гарантированная задержка рейса на пару часов при отказе уже в салоне самолёта. После судится с авиакомпанией, потому что отказ мотивированный и сделать Вас крайним не получится. 70% вероятности при адекватном экипаже Вас просто пересадят на другое место.
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2 д.
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