«Рядом летела склизкая и потная субстанция»: Емельянов о соседке в самолете

Алексей Васильев

Elena Compton

На западе было много дел в судах когда пассажиры отсуживали большие суммы денег потому что им пришлось лететь рядом с большими людьми и это принесло вред здоровью от долгого сдавливания. Поэтому теперь все западные авиакомпании имеют пункты в правилах , которые обязывают таких пассажиров покупать либо несколько мест либо места выше классом. При этом не позволяется оскорблять пассажира больших размеров. Но были случаи , когда само нахождение рядом с такими людьми вызывало неоднозначную реакцию организма (рвоту) и пассажиры делали это именно на них! Это тоже вылилось в судебные иски - но многие суды признали что подавить рвотный рефлекс было невозможно. Так что большие люди очень рискуют находясь в такой близости к людям, у кого рефлексы могут испортить ситуацию. В данном случае актер или кто он там высказал правдиво то, что чувствовал. Ну осуждать за правду - такое себе… мог бы промолчать конечно учитывая что она женщина. Но сколько людей не промолчат? Скольких действительно вырвет на полных? Я не знаю стоит ли высказываться так сильно - ну что полный человек похудеет за час? Нет конечно!!! И на врядли задумается над походом в спортзал или к врачу . Хотя были случаи что именно поток оскорблений оказался тем волшебным пенделем…