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У многодетной семьи из Новодвинска появился новый автомобиль

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Новодвинска Александр Чечулин. За помощью в приобретении транспорта Николай Колтовой и Виктория Коробицына обратились во время личного приема, который глава проводил в январе этого года.

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