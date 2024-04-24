У многодетной семьи из Новодвинска появился новый автомобиль

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Новодвинска Александр Чечулин. За помощью в приобретении транспорта Николай Колтовой и Виктория Коробицына обратились во время личного приема, который глава проводил в январе этого года.
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