Херш раскрыл причину стремления Зеленского уволить Залужного

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kaniuka Ruslan Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного из-за того, что тот тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта.
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