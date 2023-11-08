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Американский эксперт: США скрывают подробности о поставке вооружений Израилю из-за гибели мирных жителей в Газе

Американский эксперт: США скрывают подробности о поставке вооружений Израилю из-за гибели мирных жителей в Газе

Информация о предоставлении военной помощи Израилю от США не раскрывается Белым домом и Пентагоном по одной причине – американские власти не хотят привлекать лишнее внимание к гибели мирного населения в секторе Газа и к косвенной причастности к этому Вашингтона, поставляющего оружие.

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