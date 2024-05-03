Сотрудник подмосковного Росреестра предстанет перед судом по делу о получении взяток

Бывший главный специалист-эксперт Ленинского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области предстанет перед судом в Видном по делу о получении взяток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии