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Сотрудник подмосковного Росреестра предстанет перед судом по делу о получении взяток

Сотрудник подмосковного Росреестра предстанет перед судом по делу о получении взяток

Бывший главный специалист-эксперт Ленинского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области предстанет перед судом в Видном по делу о получении взяток.

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