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Госизмена, оружие и переводы ВСУ: трое россиян задержаны и осуждены за сотрудничество с Украиной

Госизмена, оружие и переводы ВСУ: трое россиян задержаны и осуждены за сотрудничество с Украиной

В Костромской области сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые инициативно вышли на контакт с представителем украинских спецслужб и передавали ему данные об участниках СВО.

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