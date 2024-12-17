Врач рассказала, как определить синдром хронической усталости

Участившиеся ОРВИ и головные боли могут говорить о серьёзном синдроме.Врач-эндокринолог Алия Насыртдинова в беседе с UfaTime перечислила основные симптомы, которые указывают на синдром хронической усталости (СХУ).
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