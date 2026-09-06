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Земля

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Обратная сторона Коммунарки: почему просторная квартира не окупает три часа жизни в пробках

Обратная сторона Коммунарки: почему просторная квартира не окупает три часа жизни в пробках

Когда человек решается на переезд, им чаще всего движет желание улучшить качество жизни. Больше площади, свежий ремонт, панорамные окна, закрытый двор — на этапе просмотра все эти аргументы звучат убедительно.

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