Ужас на крыльях ночи: 40 кошек и собак, которые будто пришли из страшных снов

Домашние питомцы — милейшие создания. По крайней мере такими мы видим их большую часть времени. Но одно случайное фото с неудачным ракурсом, открытой пастью или специфическим освещением, как на месте горячо любимых кошек и песелей совершенно внезапно может оказаться нечто демоническое.