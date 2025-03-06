Реальность диктует необходимость донастройки – депутаты подвели итоги десанта в районы

Программа рабочей поездки в сельские районы для председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и депутатов завершилась встречей с руководителями сельхозпредприятий в селе Майское Краснозерского района.
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