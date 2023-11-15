Спортивным функционерам запретят прокручивать доходы от азартных игр

Порядок распределения и расходования денег, получаемых спортивными федерациями в виде целевых отчислений от азартных игр и предназначенных для развития профессионального, детско-юношеского и массового спорта, хотят уточнить.
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