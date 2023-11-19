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Парламентская газета

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Китай призвал не допустить конфронтации в Азии

Китай призвал не допустить конфронтации в Азии

Пекин нацелен на развитие Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), вносит собственный вклад в общий прогресс и готов работать с другими странами для качественного роста — на это заявление председателя КНР Си Цзиньпина обратил внимание министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя итоги участия китайского руководителя в неформальной встрече лидеров АТЭС в Сан-Франциско.

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