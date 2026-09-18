От Моцарта к «Гарри Поттеру»: как симфонические оркестры превратились в мощную машину развлечений

Представьте: вместо строгих фраков и тишины в зале — тысячи фанатов, которые замирают от первых аккордов темы из «Гарри Поттера».
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